Ploegleider is onder de indruk en ziet wat afkomen op Remco Evenepoel

Remco Evenepoel start dit weekend in de Dauphiné. De Franse rittenkoers geldt als een heel belangrijke voorbereiding op de Tour de France.

Sinds jaar en dag is de Dauphiné de afspraak bij uitstek voor renners die naar de Tour de France trekken. Ook Tourdebutant Remco Evenepoel is van de partij. Het wordt zijn eerste officiële koers na zijn valpartij in Baskenland.

De Dauphiné is alvast niet van de poes. De koers telt heel wat klimwerk, wat een heel goede test zal zijn voor onze landgenoot die een vlotte revalidatie kende na de blessures die hij in Spanje opgelopen had.

Ploegleider Tom Steels beseft dat de Dauphiné heel erg moeilijk wordt. “Het wordt een zware wedstrijd, met een veeleisend algemeen parcours en een zwaar weekend”, zegt hij in een mededeling van Soudal-QuickStep.

“De vele topfinishes zullen belangrijk zijn, omdat ze ons de kans geven om te zien waar Remco staat op dit punt in het seizoen. We willen ook ontdekken hoe hij het zal doen in de tijdrit, die zijn eerste zal zijn sinds die blessure.”

Toch is Steels ervan overtuigd dat alles en iedereen bij de ploeg klaar is voor het grote werk. “Het vertrouwen is er, de ploeg is erg goed en bestaat voornamelijk uit sterke en ervaren renners, maar het plan is om het dag voor dag te doen, omdat we weten dat we nog wat progressie moeten boeken.”