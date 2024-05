📷 "The boys are back in town": 'Coole' Remco Evenepoel komt met statement over Dauphiné

Zondag start Remco Evenepoel in de Dauphiné. Het wordt voor onze landgenoot zijn eerste koersmomenten na zijn valpartij.

Bijna twee maand na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland gaat Remco Evenepoel weer in competitie. Onze landgenoot rijdt een week mee in de Dauphiné, voor velen een goede test richting de Tour de France.

Remco Evenepoel is blij om terug te kunnen koersen, maar legt de verwachtingen niet te hoog. “Ik voel me goed, maar moet nog naar mijn topvorm toegroeien”, klinkt het in een mededeling van Soudal-QuickStep.

“Ik ben blij om de Dauphiné te ontdekken, maar ik zal minder kijken naar mijn klassementspositie, omdat dit meer een kans zal zijn om terug te keren in het wedstrijdritme en te zien waar ik sta”, is hij heel erg duidelijk.

Sterke ploeg

Het wordt hoe dan ook een zware week voor Evenepoel, met enkele enorm goede tests wat het klimwerk betreft. Evenepoel zal ook voor het eerst weer op de tijdritfiets plaatsnemen.

De Belgische kampioen, die zijn debuut maakt in de Dauphiné, leidt een sterke ploeg bij Soudal QuickStep.

Antoine Huby, James Knox, Mikel Landa, Gianni Moscon, Casper Pedersen en Ilan Van Wilder zijn de mannen die onze landgenoot zullen bijstaan.