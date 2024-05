Gaat Tadej Pogacar voor het onmogelijke? Zijn teammanager is kristalhelder

Tadej Pogacar rijdt alles en iedereen aan gort in de Giro d'Italia. Maar er komt dit jaar nog heel wat lekkers. Tot wat is de Sloveen allemaal in staat? Hier en daar wordt al iets heel erg strafs geopperd: de drie grote rondes winnen op één jaar.

"Karsten Kroon opperde deze week al dat het misschien wel mogelijk is om het onmogelijke te doen en dit jaar te proberen de drie grote rondes te winnen op één jaar. Vroeger kon dat niet, maar nu zit er telkens een maand tussen", klonk het al op Eurosport.

En ook Alberto Contador gaf aan dat hij het wel zou zien zitten om Tadej Pogacar minstens een poging te zien wagen. Zeker als hij de Tour de France zou winnen, dan moet hij vol voor de Vuelta gaan - daar is het deelnemersveld ook vermoedelijk opnieuw iets minder dan in Frankrijk.

Maar wat denken ze bij UAE Team Emirates zelf over de zaak? Het lijkt alvast geen issue. Met ook nog een WK, de Olympische Spelen en nog wat andere doelen in het najaar is het programma van Tadej Pogacar sowieso al aan de drukke kant.

Triple is niet aan de orde

"De drie grote rondes in hetzelfde jaar winnen is mooi voor de geschiedenisboeken, maar dat is dit jaar niet aan de orde. De Vuelta heeft nooit op de planning van Pogacar gestaan", is teammanager Matxin duidelijk bij Sporza.

De drie grote rondes op één jaar winnen? Dat zal dan een keertje moeten gebeuren in een niet-Olympisch jaar vermoeden we. Al is het natuurlijk echt wel een buitenkansje, dus wie weet wat er na de Tour de France beslist wordt.