Pittige discussie over wat Thibau Nys de komende maanden en jaren moet doen

Thibau Nys maakte ook in de Ronde van Noorwegen opnieuw indruk. En dus is de vraag stilaan wat zijn toekomst gaat brengen. Moet hij hoger mikken of in dit soort koersen eerst nog eens veel aan winnen toekomen?

"Je ziet dat Thibau Nys in Noorwegen de uitgesproken kopman was van zijn ploeg. Alles stond daar in het teken van hem", aldus Wim Vos in Café Koers over de stappen die Thibau Nys ook qua naam heeft gezet de voorbije maanden.

Volgens Vos is Nys stilaan het niveau van koersen als de Ronde van Noorwegen ontgroeid. "De uitdaging voor Nys ligt niet in rondes als die van Noorwegen of Hongarije. Dat weten we ondertussen al dat hij dat kan, ook vorig jaar al."

© photonews

"Daar ben ik het niet mee eens", aldus Jan-Pieter De Vlieger. "Hij is dat niveau nog niet ontgroeid. Ik vind het niet slecht om een basisvertrouwen en palmares op te bouwen op een iets lager niveau. Dat zie je nu ook bij De Lie."

Nog niet helemaal volleerd?

"Winnen is geen onbelangrijk iets in de carrière van een renner. Kleine overwinningen zijn goed voor het vertrouwen. Ik heb niet het gevoel dat hij echt al volleerd is op dat gebied. Je klopt toch nog altijd renners uit de World Tour."

Slotsom: het is mooi en het mag nog steeds, maar je moet ook een hoger niveau proberen halen. De Ronde van Zwitserland kan een volgende test zijn. In 2025 moet dan eens een grote ronde volgen om echt een stap te zetten.