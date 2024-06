Lefevere maakt zich geen zorgen om Evenepoel maar wil van één ding absoluut niet weten: "Ik hoor dat niet graag"

We zullen snel weten hoe het met Remco Evenepoel gesteld is. Patrick Lefevere maakt zich niet al te veel zorgen om zijn kopman.

Nochtans moet het in de Dauphiné nog maar blijken hoe ver Remco Evenepoel al staat. Het wordt toch een test voor de Tour de France, een examen. "Ik zou niet zeggen dat Remco voor een examen staat", gaat Patrick Lefevere in Het Laatste Nieuws niet helemaal mee met dat verhaal. "Ik hoor dat woord niet graag."

Daar is ook een reden voor. "Zo laat je het klinken alsof we met een probleem gaan zitten op het moment dat hij niet slaagt." Wat dan blijkbaar dus niet het geval is. "Remco maakt zijn rentrée na lange tijd. De Dauphiné heeft een parcours met heel veel beklimmingen, er zit heel veel bij dat we in de Tour gaan terugzien."

Evenepoel heeft al veel vooruitgang geboekt

Wat is dan de conclusie? "Ik zou dit vooral een leerrijke week willen noemen. Ik maak me eigenlijk weinig zorgen. De voorbije veertien dagen ging hij met rasse schreden vooruit." Evenepoel heeft wel nog wat last van stijfheid aan de schouder, maar desondanks denkt Lefevere dat hij misschien wel de tijdrit kan winnen.

"Het ventje kennende... Ik denk dat hij zelf ook iets zal willen tonen. Maar er is geen reden om te panikeren als hij niet wint. Mij ga je niet horen als het maar een 'gewone' Dauphiné is."