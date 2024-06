Zware en grove beschuldigingen! Tadej Pogacar uit bepaalde hoek zonder omwegen verweten van doping te gebruiken

Tadej Pogacar was zo dominant in de Giro dat dopingbeschuldigingen niet helemaal als een verrassing komen. Ze lijken ook vooral uit één bepaald land te komen.

Eén van de personen die Pogacar beschuldigen is ex-renner Philippe Saudé, die zijn mening kenbaar maakt bij RMC. "Ik heb ze bezig gezien op cols die ik ook heb beklommen. Maar wat Pogacar doet is hallucinant, hoe hij zich lanceert. Hij geraakt niet vermoeid, hij rijdt met de glimlach naar boven." De Fransman vindt het niet geloofwaardig.

"Binnenkort moeten we balen stro op de beklimmingen leggen." Een grapje natuurlijk, maar voor de rest van zijn betoog is het hem menens. "Doping bestaat al sinds het begin der tijden. Maar het zijn niet meer dezelfde producten die ze nu gebruiken. Wat de volgende jaren nog gaat gebeuren boezemt me angst in."

Pogacar 'onmenselijk' genoemd

Eerder was ook voormalig Festina-trainer Antoine Vayer met beschuldigingen naar buiten gekomen. Opnieuw een Fransman dus. "Het is onmenselijk. De anderen die bij de beteren zijn duwen 10%-15% minder wattages en proberen niet meer te volgen." Kortom: hij beweert bij hoog en laag dat Pogacar boter op het hoofd heeft.

"Als we niet medeplichtig of intellectueel oneerlijk zijn, begrijpen we de omvang van het onderliggende bedrog in de sport maar al te goed." Voor alle duidelijkheid: het zijn beschuldigingen zonder een greintje bewijs aan het adres van de Sloveen.