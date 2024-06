Belg reageert na teleurstelling in Heistse Pijl: "Ben te braaf en respectvol"

Eerder deze week eindigde hij nog op het podium van Gullegem Koerse, maar in de Heistse Pijl zat er niet meer in dan een achtste plaats. En daar had hij achteraf toch wel een en ander over te vertellen.

Lionel Taminiaux wilde heel graag opnieuw een mooi resultaat boeken, maar meer dan een achtste plaats zat er deze keer niet in. En dus was er heel wat ontgoocheling bij de renner, al zag hij ook nog wel wat positieve zaken.

"Wat de spurt op zich betreft mag ik niet klagen, want daarin won ik nog veel plaatsen. Het is echter het stuk tussen de Heistse berg en de aanloop naar die spurt waar ik een betere uitslag verloor. Ik kwam nog boven als vierde of vijfde na een hele goede lead-out richting de berg van Jacopo Guarnieri, maar dan liet ik me doen in de bocht naar links op zo’n zevenhonderd meter voor het einde."

Taminiaux mag zich niet zo laten flikken, meent hij

"Daardoor verloor ik veel plaatsen, wat maakte dat ik de spurt op ruim vijftig meter van Kristoff moest beginnen. Nefast natuurlijk in zo’n snelle sprint", aldus de 28-jarige Vlaams-Brabander in een reactie tegen Het Nieuwsblad.

Taminiaux verwijt het vooral zichzelf dat hij te braaf is: “Als renners met een naam zoals Jordi Meeus me langs de binnenkant willen passeren, ben ik nog te braaf en te respectvol. Dat is ook wel een gebrek aan ervaring op dit niveau. Maar na het werk van de ploeg en mezelf mag ik me zo niet laten flikken."