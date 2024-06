Tim Wellens spreekt over de doelen in de Tour de France en wat hij van Pogacar denkt

Deze week is het voor Tim Wellens tijd om te knechten voor Juan Ayuso in het Critérium du Dauphiné. Het is een soort van opwarming voor het echte werk in de Tour de France voor Tadej Pogacar.

In de Tour de France staat alles in het teken van kopman Tadej Pogacar. En ook Wellens krijgt daar in vele ritten een belangrijke rol, want hij zal zijn kopman in de voorste gelederen moeten zien te proberen houden op het vlakke.

"Soler, Politt en ik: met ons drieën zullen we er iedere rit voor moeten zorgen dat Tadej op het juiste moment op de juiste plaats zit", aldus Tim Wellens tegen Het Nieuwsblad over de zaak. En Wellens is er klaar voor om te knechten voor Pogacar.

Quasi de hele ploeg voor de Tour de France was op stage, terwijl Pogacar zelf in de Giro alles aan gort reed. "Uiteraard werd er samen naar de Giro gekeken. De ploeg had twee grote villa’s afgehuurd. De ene dag troepten we samen voor het scherm in het stulpje van de verzorgers en de coaches."

Prestaties Pogacar zijn motiverend

"De andere keer keek iedereen bij ons. Het was indrukwekkend om Tadej bezig te zien. Uiteraard werkten zijn prestaties motiverend. Al is het niet zo dat, nu Tadej de dubbel kan pakken, ik extra gebrand aan de start van de Tour verschijn dan anders. Ik hoop gewoon dat hij de Tour winnend kan afsluiten."

De komende weken zullen we te weten komen hoe goed Pogacar en Vingegaard echt zijn en wat dat duel zal opleveren. Wellens liet alvast weten dat Pogacar op een trainingsritje al heel hard reed en dus in goede vorm lijkt te verkeren.