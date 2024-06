Tom Steels heeft wat te zeggen over Remco Evenepoel en het Critérium du Dauphiné

Remco Evenepoel start dit weekend met zijn comeback in het Critérium du Dauphiné. Daarna gaat het in gestrekte draf naar de Tour de France, nog steeds een van de hoofddoelen van Remco Evenepoel. Ploegleider Tom Steels laat zich uit over de zaak.

Sinds jaar en dag is het Critérium du Dauphiné de afspraak bij uitstek voor renners die naar de Tour de France trekken - al zijn er natuurlijk ook altijd die de aanloop via de Ronde van Zwitserland verkiezen. Maar toch: een belangrijke race.

Remco Evenepoel kan er een aantal bergen verkennen die ook in de Tour de France aan bod komen en zich een keertje testen met oog op de Tour. Na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland worden het de eerste koerskilometers voor de Belg.

© photonews

"Vijf aankomsten bergop! Het wordt niet eenvoudig. Dat is het hier nooit geweest. Een beenharde koers waarin de meesten zich nog eens willen testen en anderen nog moeten vechten voor hun Tourselectie", aldus Tom Steels.

Realisme prediken richting Dauphiné

En hij gaat verder in De Zondag, ook over de ambities van Remco Evenepoel: "Na zijn sleutelbeenbreuk moeten we realistisch zijn. Remco lag een tijdje stil. Voelen dat we niet ver van de besten zitten, is het belangrijkste."

Ook automatismen in de ploeg krijgen is van belang, want dat is ook in een grote ronde van belang volgens Steels. Een grote ronde rijden met een kopman die voor het klassement gaat is helemaal anders qua rijden, meent Steels.