'Heel belangrijk moment in de weg terug naar de top voor Wout van Aert'

Wout van Aert werkt verder aan de weg naar de top. Een heel belangrijk moment in dat proces vindt plaats. Van Aert is immers gearriveerd in Tignes.

Het is bekend dat Wout van Aert net als Jonas Vingegaard op hoogtestage zou gaan in Tignes. Daar moet dan blijken of zij in aanmerking komen om deel te nemen aan de Tour de France. Het Laatste Nieuws komt nu met meer details over de ontwikkelingen bij Visma-Lease a Bike. Vingegaard vertoefde reeds in de gemeente uit Savoie.

De tweevoudige Tourwinnaar zal zich daar niet langer alleen moeten bezighouden. Volgens de krant zou Van Aert vandaag in Tignes arriveren, maar op Strava blijkt dat hij daar zelfs gisteren al een rit afwerkte. Ten vroegste na twee weken training in het skigebied zal een knoop doorgehakt worden over een eventuele Tour-deelname.

Tien Visma-renners verwacht in Tignes

Net als Van Aert tekent ook Christophe Laporte vanaf het begin van deze week present in Tignes. De vertegenwoordiging van Visma-Lease a Bike zal niet beperkt blijven tot deze drie kleppers, die om verscheidene redenen geen gemakkelijk seizoen beleven. Er zijn ook nog de renners die deze week de Dauphiné rijden.

Voor hen ligt de focus uiteraard nog een week lang op die rittenkoers. Daarna zullen zij meteen doorreizen en hun ploegmaats vergezellen op trainingskamp. Een groep van tien renners zal daarna dus samen trainen. Uit dit tiental zal het kiezen zijn om de geselecteerden voor de Tour de France aan te duiden. Met of zonder Van Aert?