Wout van Aert blijft helemaal niet bij de pakken zitten en laat weten hoe hij begint aan cruciale hoogtestage

Wout van Aert is er de man niet naar om veel tijd te verspillen en bij de pakken te blijven zitten. Zijn eerste rit op hoogtestage in Frankrijk heeft hij alweer achter de rug.

Het gaat snel van de ene plek naar de andere voor Wout van Aert. Na het herstellen van zijn val in eigen land trok hij naar de Ronde van Noorwegen voor zijn eerste koers in pakweg twee maanden. Nadien werkte hij nog enkele trainingen af in de Lage Landen en ondertussen vertoeft hij in Frankrijk voor de hoogtestage.

Het verloop van die hoogtestage zal er over beslissen of hij nu naar de Tour de France gaat of niet. Het belang van de komende paar weken mag dus niet onderschat worden. Beter dus om er maar meteen in te vliegen, denkt Van Aert. Al hoeven het ook niet altijd de lange inspanningen op uithoudingen zijn op training.

Van Aert trekt er meteen op uit

Waarschijnlijk is hij pas gisteren toegekomen in Frankrijk, zijn komst was zelfs maar voor deze week verwacht. En uit zijn Strava-account blijkt dat de renner van Visma-Lease a Bike toch al eens een ritje heeft gereden op Franse wegen. En dat hij tijdens deze fietstocht langs gemeenten Tignes en Val d'Isère is gepasseerd.

Tijdens de winter staat de skisport centraal, maar in juni gaat de ploeg van de Tourwinnaar daar de basis leggen voor de editie van 2024. Het was dus nog niet de lange onderneming: Van Aert reed 40,5 kilometer. Een kennismaking. Met zo'n 720 hoogtemeters. Dat aantal zal nog ferm omhoog gaan in de volgende ritten.

Eerste anderhalfuur stage een feit voor Van Aert

Dit hield hem toch al een uur en 25 minuten bezig. Met het traject dat Van Aert aflegde, vormde hij naar eigen zeggen een 'geheim logo' op Strava.