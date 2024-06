Pogacar weet waar Evenepoel en Roglic hem pijn willen doen in de Tour de France

Vandaag start Tadej Pogacar de voorbereiding op de Tour de France. Dat doet hij met een hoogtestage in Isola 2000.

Tadej Pogacar begint vandaag met de voorbereiding op de Tour de France, maar ondertussen is de hele ploeg die hem zal bijstaan in Frankrijk al bekend. Adam Yates, Joao Almeida, Juan Ayuso, Marc Soler, Pavel Sivakov, Tim Wellens en Nils Politt zijn de mannen die het voor de Sloveen moeten doen.

“Yates is mijn rechterhand, terwijl Ayuso en Almeida een soort van luxeknechten in de bergen zullen zijn. Soler en Sivakov zijn de grote mannen voor de bergen, maar kunnen ook het nodige op het vlakke doen. En dan nog Wellens en Politt, de sterke mannen. Het schrikt mij eigenlijk ook af, haha!”, klinkt het in de Watts Occuring-podcast van Geraint Thomas en Luke Rowe.

Geraint Thomas, Egan Bernal, Carlos Rodriguez worden zijn tegenstanders, maar Pogacar verwacht ook veel van Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic.

“Ik denk dat Vingegaard er zal staan. Hij kon vrij snel weer fietsen nadat hij het ziekenhuis verliet, dus ik denk dat hij in goede vorm aan de start kan verschijnen. Evenepoel zal ook zeer gemotiveerd zijn, maar dat geldt tevens voor Roglic. Zij hebben er alle reden toe om meer dan top aan de Tour te beginnen.”

Het parcours is gigantisch zwaar. “De eerste dag is direct 210 kilometer met vier beklimmingen, en op dag twee hebben we San Luca en daarna in rit vier al de Galibier. We moeten echter ook niet het loodzware slotweekeinde vergeten, dat is echt brutal. Evenepoel zal naar het begin kijken, maar Roglic zal zich ook al richten op de laatste dagen en het eerst vooral aankijken.”