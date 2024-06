Primoz Roglic komt met nieuws na valpartij in Dauphiné

Valpartijen, ook in de Dauphiné ontsnappen de renners er niet aan. Nu was Primoz Roglic het slachtoffer van dienst.

Tijdens de derde etappe van de Dauphiné is Primoz Roglic ten val gekomen. Dat gebeurde bij het begin van de rit.

De Sloveen zette zijn tocht verder met gehavende kledij, maar slaagde er uiteindelijk wel nog in om als tiende over de finish te rijden.

“Het was een zware start en ik werd wat geblokkeerd in het peloton, waardoor ik naast de weg terecht kwam”, vertelde hij aan Indeleiderstrui. “Ik viel in mijn eentje en verloor wat van mijn tenue.”

De gevolgen zouden al bij al meevallen. “Ik heb niet echt pijn, dat gaan we de komende dagen bekijken. In de sprint in de finale miste ik wel iets, maar het was fijn om te zien dat we er als ploeg weer bij zaten.”

Roglic blikte al meteen ook vooruit naar de tijdrit van woensdag. “Het is fijn om van fiets te wisselen, een supergoede test in een langere tijdrit, die ik dit jaar nog niet gehad heb. Laten we zien hoe dat zal gaan, met twee belangrijke tijdritten in de Tour de France wordt het een belangrijke dag.”