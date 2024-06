Primoz Roglic schrikt van wat hij allemaal ziet in de Dauphiné

Primoz Roglic werd maandag tweede in de rituitslag van de Dauphiné. Daarmee pakte hij ook een handvol bonificatieseconden.

Magnus Cort was de dagwinnaar in de Dauphiné, maar de tweede plaats was wel voor Primoz Roglic die zich duidelijk wil laten gelden in deze rittenkoers.

BORA-hansgrohe was de hele dag stevig in de weer tijdens de etappe. Op de website van de Duitse wielerploeg deed de Sloveen na afloop van de wedstrijd zijn verhaal.

“We waren erg dicht bij de ritzege”, klonk het bij Roglic. “Omwille van het slechte zicht was het maken van een inschatting in de finale vrijwel onmogelijk, ook omdat de groep voor de sprint nog best wel groot was.”

Roglic schrikt van wat hij allemaal ziet bij de renners rondom hem. “Iedereen is hier zo fit, maar er was er maar eentje sneller op het einde”, was hij ook heel tevreden over zijn eigen prestatie van de dag.

Ontgoocheling bij Roglic

De Sloveen was ook blij met wat zijn ploegmaten Jai Hindley en Aleksandr Vlasov lieten zien, maar nu ging het nog niet om de knikkers.

“Ze hebben super gewerkt. Het resultaat komt zeker, vroeg of laat, met een overwinning. Het belangrijkste is dat we als groep een heel mooi niveau laten zien. Iedereen is enorm toegewijd.”

Toch was er ook ontgoocheling. “Ik ben teleurgesteld dat ik het niet kon afmaken. Ik was goed, maar kon ook niet zien dat er nog iemand voor reed.” De Fransman Bruno Armirail pakte de dagzege.