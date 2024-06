Stevige waarschuwing over Wout van Aert: "Hij zal niet wachten tot dat moment"

Wout van Aert hervatte in de Ronde van Noorwegen het koersen. Er is nog werk aan de winkel en het is uitkijken hoe zijn zomerprogramma eruit zal zien.

Na zijn zware valpartij in de Dwars door Vlaanderen maakte Wout van Aert zijn comeback in de Ronde van Noorwegen. De eerste twee dagen hield hij zich afzijdig, maar in de derde en vierde rit deed hij mee voor de overwinning.

Het zomerprogramma van onze landgenoot is nog niet bekendgemaakt. Het is uitkijken of hij de Tour de France nog aan zijn planning toevoegt, ook al is het grote doel voor Van Aert wel de tijdrit op de Olympische Spelen.

Vooral Jasper Philipsen volgt de zaak op de voet op, zeker als Van Aert naar de Tour zou trekken. “Ik houd daar wel rekening mee, al heb ik geen zicht op zijn planning”, vertelt hij in de Tourspecial van Procycling.

Wout van Aert voor groen in de Tour?

Van één ding is Philipsen op dit moment wel zeker. “Wout zal niet wachten tot de Spelen om zich een eerste keer te tonen. Misschien het BK, maar dat is slechts één koers”, gaat onze landgenoot verder.

Van Aert en Philipsen zouden dan ook kunnen clashen in Frankrijk. “Ik verwacht hem wel in de Tour met een bepaalde rol. Mocht hij meerijden tot in Nice, dan moet je hem bij het rijtje kanshebbers voor het groen plaatsen. Dan slinken mijn kansen wel.”