En of hij terug is! IJzersterke Remco Evenepoel rekent af met Europese kampioen in verbluffend slot en slaat dubbelslag

Als de tijdrit een test was of Remco Evenepoel al wel helemaal terug is, weet iedereen - Europese kampioen incluis - nu dat het zeker zo is. Evenepoel beheerst zijn specialiteit ook in de Dauphiné tot in de puntjes en is ook de nieuwe leider.

Met Tarling reed al heel snel een kandidaat-winnaar van het startpodium. Zijn 42'06" was zeker een stevige tijd voor een tijdrit van 34,4 kilometer. Dan was het wachten eer Evenepoel aan zijn tijdrit kon beginnen. En of het ook bij de wereldkampioen tijdrijden vooruit ging: hij peuzelde Kron al snel op en pakte de toptijd aan tussenpunt 1. Op dat moment wees alles er wel op dat het een secondespel ging worden tussen Evenepoel en Tarling. Evenepoel was daar twee tellen rapper dan de Europese kampioen tijdrijden. Die gaf het nog lang niet op en perste er alles uit in het volgende deel. Dat leverde hem de koppositie op aan het tweede tussenpunt. Sterk laatste deel van Evenepoel Amper 89 honderdsten van een seconde was Tarling daar sneller dan Evenepoel. Een bloedstollende finish kon er wel eens aankomen, maar dat was buiten Remco Evenepoel gerekend. Die had immers nog voldoende over om met een verbluffend laatste deel uit te pakken en uiteindelijk nog een ruime marge bij mekaar te fietsen. Zijn Britse concurrent kreeg nog 17 seconden aan de broek. Om nog maar te zwijgen van de rest: een andere kanshebber als Primoz Roglic moest 39 seconden toegeven op Evenepoel. Aangezien de Sloveen beslag legde op de derde plaats, was de schade bij de anderen nog vele malen groter. Evenepoel heeft toegeslagen. Evenepoel stuurt signaal af Zo stuurt hij meteen ook een stevig signaal naar de buitenwereld. In het tijdritwerk is hij nu alweer op topniveau. Het levert hem de ritzege in de Dauphiné op en ook de leiderstrui. Wat het hooggebergte geeft is nog afwachten, maar enige twijfels na zijn val in de Ronde van het Baskenland mogen wel de kast in.