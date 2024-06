Tadej Pogacar duidelijk over zijn intenties en zegt net hetzelfde als Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar domineerde de voorbije Giro d'Italia. Het is uitkijken wat hij in de Tour de France kan laten zien.

Tadej Pogacar was te gast bij Geraint Thomas en Luke Rowe in de podcast Watts Occuring. Daarin kwam ook een mogelijke lange carrière ter sprake, net als het Tourrecord van aantal ritzeges ooit breken.

Eddy Merckx en Mark Cavendish haalden er elk 34 in de Ronde van Frankrijk. Pogacar zit op dit moment nog maar aan 11 overwinningen in Frankrijk.

“Oh nee”, klinkt het bij de Sloveen. “Als ik begin te tellen… Dat is nog een jaar of tien hard werken, vrees ik. Ik ben nu 25 jaar, maar daar ga ik nooit aan geraken. Dat jij 38 jaar bent? Klopt, maar het is een beetje anders voor mij.”

Oud en versleten op 34

Net als Mathieu van der Poel ziet Pogacar zichzelf niet koersen tot op zo’n late leeftijd. Dat zal de Sloveen naar eigen zeggen nooit halen.

“Ik denk niet dat het voor mij zal zijn. Sommige andere coureurs zullen het wel doen, neem iemand als Bauke Mollema: hij tekende nog een vrij goed, lang contract. Chapeau. Stel je voor dat jij nu nog voor vier jaar zou tekenen, G. Tegenwoordig ben je op je 34e al oud.”