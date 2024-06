'Aerokogel' Evenepoel haalt zelfde deuntje weer boven en nieuw beste maatje moest hem aan goede nachtrust helpen

Na zijn dubbelslag in de Dauphiné was het voor Evenepoel uitkijken naar een goede nachtrust. Die zal hij wel nodig gehad hebben om er in de laatste vier dagen het beste van te maken.

Op de avond van zijn zege vielen er nog wel wat opmerkelijke reacties op sociale media te bespeuren. Om te beginnen die van Evenepoel zelf, die nog eens iedereen uit zijn entourage bedankte. Dat had Evenepoel ook al in het flashinterview gedaan. De leider in de Dauphiné haalde dus nog eens hetzelfde deuntje boven.

"Een grote test, een dikke uitslag. Enorm blij met mijn prestatie en met mijn overwinning. Het is een goede stap vooruit met het oog op de toekomst. Bedankt aan de ploeg, mijn familie en de sponsors voor de steun om mij sterker terug te laten komen. We nemen het nu dag per dag. Ik zie jullie terug in het geel", aldus Evenepoel.

Soudal Quick-Step vierde zijn overwinning door het delen van enkele videobeelden van de 'Aerobullet', oftewel de Aerokogel van Schepdaal, de bijnaam van Evenepoel. En er volgde ook nog een fotootje van de renner in bed met dat gele pluchen leeuwtje, het kenmerkende cadeau voor elke drager van de gele trui in een wedstrijd.

Have a good night, everyone 😊 pic.twitter.com/yzp59ay54g — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 5, 2024

"Een goede nacht iedereen", zagen ze er bij Soudal Quick-Step wel de fun van in. Hopelijk heeft het leeuwtje Evenepoel inderdaad geholpen om goed te slapen, zodat hij met volle teugen kan genieten van zijn eerste dag in het geel.