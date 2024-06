De Cauwer staat pal achter communicatie Evenepoel en verwijst naar uitspraak Lefevere: "Dat vraag ik me toch af"

José De Cauwer ziet dat het goed zit. Ook Patrick Lefevere zal dolblij zijn dat Remco Evenepoel een knalprestatie kon neerzetten in de tijdrit. De vraag is nu: wat met het vervolg van de Dauphiné? En wat met de Tour?

José De Cauwer durft bij zijn analyse voor Sporza toch al wat dromen, als hij vooruit kijkt. "Bijna twee seconden per kilometer nemen ten opzichte van Roglic biedt toch al een mooi vooruitzicht naar onder meer de Tour. Dit moet hem 100% moraal geven." Is het verrassend dat Evenepoel dit nu al kan na zijn val in het Baskenland?

"Bij Remco Evenepoel is het eigenlijk zo dat je nog weinig verrast wordt door wat hij doet. Hij heeft al zoveel gepresteerd en er werd altijd een verhaal omheen gebouwd: kan hij het of kan hij het niet?" Evenepoel is nu leider, maar zweert dat hij het gewoon dag per dag blijft bekijken. Iets wat De Cauwer enorm toejuicht.

De Tour het hoofddoel voor Evenepoel

"Ze kijken nu écht van dag tot dag. En dat is heel belangrijk voor zijn mentale gesteldheid. Kijk, Remco en zijn team hebben al veel meegemaakt. En telkens leer je bij in zulke situaties. Je merkt dat de Tour écht het hoofddoel is en alles hier in de Dauphiné is mooi meegenomen. Dat is een uitstekende mindset", vindt José.

Wat niet wil zeggen dat Evenepoel zijn ambities moet wegsteken. "Nu mag hij voor de eindzege gaan, hoor. Waarom niet? Maar hij moet nu niet beginnen te zeggen: ik moet nu winnen. Nee, hij mag nu dag per dag kijken hoe ver hij komt. Niemand is hier al in topvorm, maar dat mag ook nog niet." Dat weten we inmiddels.

Lefevere duidelijk over de verwachte vorm

"Dat zei Patrick Lefevere eerder deze week ook al." Wat zijn de verwachtingen van De Cauwer voor de klimmer Evenepoel? Zijn vermogen in de bergen blijft nog wel over als vraagteken. "Hij zal goed zijn, maar is die laatste punch er al? Dat vraag ik me toch af."