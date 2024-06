🎥 Daar is nummer twee: Lotte Kopecky opnieuw de beste in Tour of Britain

De Tour of Britain is een vierdaagse rittenkoers. Donderdag won Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) de eerste etappe van deze ronde.

Vandaag voegde ze daar, opnieuw in een sprint, een tweede zege aan toe. Door deze nieuwe overwinning verstevigt ze ook haar leidersplaats.

Kopecky won de etappe met start en aankomst in Wrexham, goed voor 140 kilometer. Ze haalde het van medevluchtster Anna Henderson met wie ze op de laatste helling van de dag vertrok.

Het was al de zevende overwinning van het seizoen voor onze landgenote die ook al de Strade Bianche en Parijs-Roubaix op haar naam schreef.

Zaterdag volgt een rit in Warrington. Het gaat om een vlakke etappe, voer voor de sprinters dus. Zondag eindigt de Tour of Britain.

In het klassement heeft Kopecky nu 17 seconden voorsprong op Henderson en 34 op de Italiaanse Letizia Paternoster.

