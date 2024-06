Evenepoel weet welke concurrent vandaag iets zal proberen in de Dauphiné

Remco Evenepoel is nog steeds leider in de Dauphiné. Het worden nog drie zware dagen om de gele trui rond de schouders te houden.

Remco Evenepoel viel donderdag in de grote valpartij in de Dauphiné op zijn knie, maar de schade valt heel goed mee bij onze landgenoot.

“De ploegdokter heeft enkele controles gedaan, maar niks ergs. Enkel oppervlakkige schade, geen reden om niet te starten vandaag. Het is deel van onze sport om de volgende dag gewoon weer op de fiets te kruipen”, klinkt het voor de start bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel hoopt dat het vandaag wordt rustiger zal zijn in het peloton, want er is weer een technische afdaling en er wordt opnieuw ook regen voorspeld. “Normaal gaan wij controle hebben over de wedstrijd en het tempo in de afdaling bepalen. Ik denk dat niemand met die blessures nog eens op de grond wil gaan.”

Aanval van Jorgenson

Het is uitkijken wie de controle over de wedstrijd in handen zal nemen. “In de finale ga ik kijken naar wat andere ploegen doen. Als de anderen geen tempo bepalen, zullen wij dat doen met de ploeg.”

Geen offensief van Evenepoel dus vandaag, maar hij verwacht dat wel van de tegenstand. “Maar verdedigen is de boodschap vandaag, want er komen nog twee hele zware dagen aan. Jorgenson heeft gezegd dat hij iets ging proberen vandaag. Van mij mag hij altijd iets proberen.”