Nog meer opgaves in Dauphiné: kopman stopt en nu ook coronageval

De Dauphiné werd ontsierd door een grote valpartij op donderdag. Dat zorgt voor een hele reeks opgaves op vrijdag.

De massale valpartij in de Dauphiné donderdag zorgt voor een groot aantal opgaves. Op de dag zelf waren er al zes renners die de finish niet haalden.

Het gaat om Milan Menten (geen grote blessures), Dylan van Baarle (sleutelbeenbreuk), Steven Kruijswijk (breukje in heup), Axel Mariault (kneuzing aan de heup), Adne Holter (mogelijke hersenschudding) en Rémy Rochas (blessure aan hoofd en wervelkom).

Er vielen donderdagavond ook al vijf namen die vandaag niet meer zouden van start gaan: Kobe Goossens (kniepijn), Sütterlin (gebroken heup), Kamil Gradek (gebroken hand), Rainer Kepplinger (mogelijke hersenschudding) en Laurens Huys (mogelijke hersenschudding).

Vanmorgen mochten er nog enkele namen aan het lijstje toegevoegd worden. Bij UAE Team Emirates kwam kopman Juan Ayuso aan de start, maar na twee kilometer stapte hij af. Hij was één van de topfavorieten voor de eindwinst, maar raakte donderdag betrokken bij de valpartij. Ayuso heeft niks gebroken, maar is hard gevallen op de heup, elleboog en enkel.

Ook Lukas Nerurkar en Harry Sweeny stoppen. Nerurkar heeft een coronabesmetting opgelopen, terwijl Sweeny ziek is. In totaal zijn er nog 132 renners in koers.