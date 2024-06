Olivier Naesen geeft de echte reden waarom peloton niet meer wou koersen in Dauphiné

Geen winnaar of tijdsverschillen in de vijfde etappe van de Dauphiné donderdag. Een zware valpartij in de regen was de oorzaak.

Op goed twintig kilometer van de finish gebeurde er donderdag een zware valpartij in de Dauphiné. De renners reden op dat moment 70 tot 80 kilometer per uur in een afdaling.

De tol was bijzonder zwaar opnieuw, net als het hele voorjaar al. Zeker negen renners moeten ondertussen al de strijd staken. Van Baarle en Kruijswijk van Visma Lease a Bike behoren tot de zwaarste slachtoffers.

Het regende niet alleen, maar op twintig kilometer van het einde wil iedereen ook zo goed mogelijk gepositioneerd zitten in de voorbereiding naar de sprint. Uiteindelijk werd de koers geneutraliseerd en waren er geen winnaar of tijdsverschil.

Oliver Naesen geeft bij Het Laatste Nieuws de reden waarom er uiteindelijk gekozen werd om niet meer te koersen. Enkele renners overlegden daarvoor met koersdirecteur Thierry Gouvenou en met de wedstrijddokters.

Geen ambulances

“De dokters zeiden: er zijn geen ambulances meer. Dan is het gedaan. Mochten er wel ambulances zijn geweest, hadden we kunnen sprinten”, is onze landgenoot duidelijk. “Als je niet weet hoe de slachtoffers eraan toe zijn is het beter om het verstand te gebruiken en binnen te bollen, spijtig genoeg.”

Ook Naesen liep wat verwondingen op in de valpartij. “De wonde op mijn rechterknie is super diep en -groot. Ik heb lang op de grond gezeten, ik was wat misselijk ook. Dat is meestal geen goed teken.”