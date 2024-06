Visma Lease a Bike komt met zwaar medisch verdict voor twee renners na valpartij in Dauphiné

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Dauphiné werd donderdag opgeschrikt door een zware valpartij. Ook twee renners van Visma Lease a Bike waren bij de slachtoffers.

Visma Lease a Bike heeft dit jaar al heel wat renners zien uitvallen. Het voorjaar werd een ramp en in de Giro moesten Kooij en Uijtdebroeks opgeven.

In de vijfde rit van de Dauphiné donderdag vielen Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk uit in de zware valpartij op de gladde wegen.

Het medisch rapport voor de twee is bijzonder zwaar. Ze liepen allebei breuken op en mogen een kruis maken over hun deelname aan de Tour de France.

De twee renners bleven donderdag lange tijd liggen toen ze betrokken geraakten in de valpartij. Ze behoren ook tot de zwaarste slachtoffers van de val.

Te glad

De twee renners van Visma Lease a Bike werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Sporza kreeg ondertussen duidelijkheid van de ploeg van Wout van Aert over de verwondingen.

Van Baarle heeft zijn sleutelbeen gebroken en moet een operatie ondergaan. Kruijswijk liep dan weer een kleine breuk in de heup op. Die zal met veel rusten genezen.

Visma Lease a Bike is bijzonder teleurgesteld dat de twee uitvallen voor de Tour de France. De ploeg was ook niet te spreken over het feit dat er donderdag op wel heel gladde wegen gereden moest worden.