Visma Lease a Bike zet een nieuwe structuur op poten na vertrek Merijn Zeeman

Het sportief management van Team Visma | Lease a Bike zal per 1 oktober bestaan uit 5 leden, ieder met eigen expertise en verantwoordelijkheid. Dat heeft ook te maken met het vertrek van Merijn Zeeman naar voetbalclub AZ Alkmaar.

Samen met CEO Richard Plugge bouwt het sportief management breed verder op het fundament waarop de afgelopen jaren zovele successen zijn geboekt. Daarmee willen we met zowel ons mannen World Tour Team, het Development Team als het vrouwen World Tour Team sportgeschiedenis blijven schrijven.

Het sportief management zal bestaan uit Grischa Niermann, Jacco Verhaeren, Mathieu Heijboer, Patrick Broe en Robbert de Groot. CEO Richard Plugge leidt het sportief management: “Ik ben trots dat we deze exceptionele professionals aan boord hebben, die met hun expertise en kennis van de organisatiecultuur Team Visma | Lease a Bike verder kunnen versterken op het gebied van strategie, coaching, voeding, innovatie, scouting en talentontwikkeling.”

Grischa Niermann zal eindverantwoordelijk worden voor de strategie in wedstrijden, de wedstrijdselecties en de samenstelling van de totale groep renners en rensters. Naast zijn rol in het sportief management zal Niermann ook ploegleider blijven in verschillende wedstrijden.

Coach van de coaches

Jacco Verhaeren was dit jaar al betrokken bij de ploeg en zal het sportief management versterken, met zijn expertise als succesvol topcoach in de zwemsport en zijn outside-in blik op onze organisatie. Hij wordt coach van de coaches, trainer en sportinnovator. En daarnaast zal hij verbinder zijn tussen de mannenploeg en de vrouwenploeg, met speciale aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van alle atleten.

Mathieu Heijboer was al head of performance en zal eindverantwoordelijk worden voor innovatie op het gebied van materialen en training. Die rol combineert Heijboer met zijn huidige taken als trainer van enkele renners.

Robbert de Groot blijft een drijvende kracht achter ons Development Team waarmee we renners als Olav Kooij, Johannes Staune-Mittet, Per Strand Hagenes en Tim en Mick van Dijke hebben kunnen opleiden. Hij blijft zich daarmee richten op talentontwikkeling.

Zeeman weg naar voetbalclub AZ Alkmaar

Patrick Broe was al als consultant aan de ploeg verbonden op het gebied van wedstrijdanalyses en strategie. Die adviesrol behoudt hij in het sportief management, naast het aandragen van talentvolle versterkingen voor zowel de mannen- als de vrouwenploeg. Ook zal hij met zijn innovatieve ideeën het commerciële team adviseren.

Richard Plugge: “We hebben altijd gezegd dat we het betreurde vertrek van Merijn Zeeman intern wilden oplossen. Daarom hebben we dat breed neergelegd bij onze gekende specialisten, die dat uiteraard in nauwe samenspraak zullen doen met de gehele staf.”