Cian Uijtdebroeks naar de Tour de France? Dit heeft hij er nu zelf over te zeggen

Geen Dylan Van Baarle en ook geen Steven Kruijswijk in de Tour de France. Beiden zijn out na een valpartij in het Critérium du Dauphiné. En dus is het stilaan de vraag welke renners er nog fit zullen raken voor de Tour de France.

Cian Uijtdebroeks zou een mogelijke optie kunnen zijn voor Visma - Lease a Bike met oog op de Tour de France, maar de clubleiding lijkt het niet meteen als een optie zien na zijn opgave onlangs in de Giro d'Italia.

Hij zal wel de Ronde van Zwitserland rijden, maar de Tour de France halen wordt dan weer heel wat moeilijker. Grischa Niermann gaf in Het Laatste Nieuws wat extra uitleg: "Op dit moment is het geen optie. Hij is nog heel jong. Hij is helaas uit de Giro gestapt, maar voelt zich nu goed."

Tour de France is geen optie

"Hij start straks in de Ronde van Zwitserland. In principe is hij geen optie voor de Tour, maar als er spelers blijven uitvallen zal hij op de duur misschien wel moeten", aldus de ploegleider van Visma - Lease a Bike in de krant.

© photonews

En ook Cian Uijtdebroeks liet zich uit over de zaak in Het Nieuwsblad: “De pech blijft maar duren. Wat je zegt: opnieuw twee renners die zich specifiek op de Tour hadden toegelegd. Gelukkig hebben we een sterke ploeg, met renners die ook weer terugkomen uit ziekte of blessure."

"Er zal wel een oplossing komen. Voor mij is de Tour geen optie. Eén: hij stond nooit op mijn planning en ik heb hem dus ook niet voorbereid. En twee: ik ben nog heel jong. Tenzij alle andere renners van heel de ploeg straks in één keer nog zouden sneuvelen."