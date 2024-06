Intrigerende wending: zwoegende Evenepoel niet uitgeteld en zelfs twee Belgen maken kans op top 5 in Dauphiné

Er is nog werk aan de winkel, maar Remco Evenepoel is nog niet uitgeteld. Een andere Belg zou ook nog wel eens mooi vooraan kunnen finishen in de Dauphiné.

Tot die conclusie komen we na afloop van de eerste bergetappe van de Dauphiné. Oké, Remco Evenepoel heeft moeten lossen, dat is een duidelijke vaststelling. Ergens kan je dan verwachten dat dit ook in de laatste twee bergritten zal gebeuren. In dat geval wordt het nog flink afzien om misschien nog het podium te kunnen halen.

De realiteit is echter dat hij op amper 19 seconden staat van leider Primoz Roglic. Ook voor de Sloveen is het zijn eerste koers sinds zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland. Het zou ook voor hem niet vreemd zijn als de constante waar iedere klassementsman naar zoekt nog niet echt aanwezig is in zijn prestaties.

Twee Belgen in top 5 niet onmogelijk

Als Evenepoel zijn zwakste moment al achter de rug heeft, kan hij die kleine achterstand misschien nog wel wegpoetsen. Het zou ook zomaar kunnen dat hij straks niet de enige Belg is in de top 5 van de Dauphiné. Laurens De Plus klom immers enorm goed vrijdag en krijgt mannen als Vlasov en Rodriguez in het vizier.

De huidige stand van zaken in het klassement van de Dauphiné:

1. Primoz Roglic

2. Remco Evenepoel 19"

3. Matteo Jorgenson 58"

5. Aleksandr Vlasov 1'32"

6. Carlos Rodriguez 1'40"

7. Laurens De Plus 1'53"

16. Jai Hindley 3'38"

23. David Gaudu 5'15"