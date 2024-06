Is er nog veel geloof in Wout van Aert of niet? Deze Tour-voorspellingen over Visma-Lease a Bike doen de ronde

Welke ploeg zal Visma-Lease a Bike (kunnen) opstellen in de Tour de France? En maakt Wout van Aert er deel van uit? Deze twee vragen houden de wielerwereld bezig.

Zeker bij de wielerfans is er enorm veel gespeculeer. In principe is het wel goed mogelijk om min of meer te voorspellen met welke Tourselecties de topploegen zullen uitpakken. Bij Visma-Lease a Bike is dat dit jaar een stuk moeilijker, omdat valpartijen de ploeg achtervolgen en een ferme dosis pech zijn impact heeft op de selectie.

Van Aert en Vingegaard de vraagtekens

Anderzijds is er in sommige gevallen wel al duidelijkheid. Renners die er te erg aan toe zijn of nog maar recent een ernstige valpartij hebben opgelopen, kunnen niet meer in aanmerking komen voor de Tour de France. Daarnaast zijn er nog een paar grote vraagtekens, niet in het minst Wout van Aert en Jonas Vingegaard.

Op social media-platform X gaan dan ook allerlei voorspellingen rond over hoe de definitieve Tourselectie van Visma-Lease a Bike er uiteindelijk zal uitzien. En wat opvalt is dat de naam van Wout van Aert keer op keer voorkomt in die voorspellingen. Er is dus nog veel geloof bij de fans dat hij de Grand Départ zal halen.

Jonas Vingegaard 🇩🇰

Sepp Kuss 🇺🇲

Robert Gesink 🇳🇱

Matteo Jorgenson 🇺🇲

Jan Tratnik 🇸🇮

Tiesj Benoot 🇧🇪

Wout Van Aert 🇧🇪

Olav Kooij 🇳🇱



J'aurai mis Steven Kruijswijk à la place de Gesink s'il n'était pas blessé.

Et juste ce qu'il faut pour les sprints car le CG prime — K. Dunan (@kevinmtp94) June 8, 2024

Will this be then the Visma Lease a Bike Tour de France team?



Jonas Vingegaard 🇩🇰

Wout Van Aert 🇧🇪

Sepp Kuss 🇺🇸

Matteo Jorgenson 🇺🇸

Tiesj Bennot 🇧🇪

Christophe Laporte 🇫🇷

Wilco Kelderman 🇳🇱

Jan Tratnik 🇸🇮



Substitutes I think can be: Koen Bouwman 🇳🇱 Olav Kooij 🇳🇱 pic.twitter.com/vdQPndXSVA — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) June 7, 2024

Jonas Vingegaard 🇩🇰 / Olav Kooij 🇳🇱 if Jonas isn't ready

Wout Van Aert 🇧🇪

Sepp Kuss 🇺🇸

Matteo Jorgenson 🇺🇸

Tiesj Benoot 🇧🇪

Christophe Laporte 🇫🇷

Cian Uijtdebroeks 🇧🇪

Jan Tratnik 🇸🇮 — Saar De Reu | #watchthefemmes 🩷🚴🏼‍♀️ (@de_reu_saar) June 7, 2024

olav kooij

wout van aert

christophe laporte

edoardo affini

tim van dijke

olav kooij again



and maybe cian can go too😌 https://t.co/lurXBd8Zae — tadej pogačar’s hair tufts (@Lissthefrog) June 7, 2024