Alweer enorm veel pech voor Nederlandse wereldtopper: breuk op training

Ellen van Dijk van Lidl-Trek kwam deze week zwaar ten val tijdens een training. Dit weekend kwam haar team met een medische update over wat er met de ervaren Nederlandse allemaal aan de hand is: het valt vies tegen.

De Nederlandse hardrijdster heeft een enkelbreuk opgelopen. Ze gaat deze week nog onder het mes en op die manier zou ze vrij snel terug moeten beschikbaar zijn voor haar team, waardoor de Olympische droom nog niet in het gedrang komt.

“We will do everything we can to ensure I am fit at the start in Paris.”



Unfortunately @ellenvdijk was involved in a crash during training on Monday 🥺.



