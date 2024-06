Cian Uijtdebroeks reed zijn eerste wedstrijdkilometers, dit is wat hij er over te zeggen heeft

Vijf kilometer knallen tegen de klok in het Liechtensteinse Vaduz. Dat was de eerste opdracht voor Cian Uijtdebroeks en de rest van het peloton in de Ronde van Zwitserland. De guitige Belg wist de schade te beperken.

Cian Uijtdebroeks is geen geboren tijdrijder, dat weet iedereen. En na zijn opgave in de Giro d'Italia met een longontsteking was het zijn comeback en dus eerste echte wedstrijdkilometers. Het was dus kijken wat hij zou doen.

Op de vijf kilometer verloor hij uiteindelijk 23 seconden op specialist Yves Lampaert. De kloof met Joao Almeida - de beste tijdrijder onder de mogelijke klassementsmannen op zondag - is amper zeventien seconden.

Voor Uijtdebroeks was het - uiteraard - een eerste stap in het onbekende na een paar weken van onbeschikbaarbaarheid: "Het was nog even spannend omdat het de eerste wedstrijdinspanning was nadat ik conditioneel toch even een stap teruggezet had."

Schade proberen beperken

"Ik heb de schade proberen te beperken zogoed als mogelijk was. Het is nu zaak om ook de komende dagen zo goed mogelijk door te komen. Het goede gevoel was er", liet hij weten op de webstek van Visma - Lease a Bike.

"Na de komende dagen wacht het hooggebergte. Daar voel ik me iets meer in mijn sas. De belangrijkste conclusie van vandaag is dat het goede gevoel er was. Dat geeft zelfvertrouwen voor de komende week", besloot hij.