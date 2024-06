Gianni Vermeersch wint en wil heel graag naar de Tour, maar wordt teruggefloten

Op zaterdag stond zowel bij de mannen als bij de vrouwen Dwars door het Hageland op het programma. Gianni Vermeersch won en maakte zo indruk kort na een valpartij. Hij lijkt zo klaar voor de Tour de France, maar ...

In de spint op de Citadel van Diest stond er geen maat op Vermeersch, die de kop na een sprint van ver niet meer afstond. Abrahamsen kon er nooit meer bij en Vermeersch won zo de sprint met drie met veel machtsvertoon.

Al sinds eind 2023 maakt Vermeersch duidelijk dat hij graag met Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel naar de Tour de France wil. Het zou een bekroning zijn op zijn carrière, gaf hij eerder al aan in een interview vorig jaar.

© photonews

De voorbije week was Vermeersch in Frankrijk, waar hij in La Plagne aansloot bij de voorselectie van Alpecin voor de Tour de France. En ook dit weekend gaf Vermeersch nog eens aan dat hij naar de Tour de France wil.

Nog geen selectie voor Tour de France

Zijn overwinning in Dwars door het Hageland leek een extra sollicitatie voor de sterke beer, maar dat moet niet zomaar op die manier bekeken worden. Dat lijkt ook een beetje het idee van de ploeg ook nog dit weekend.

Volgens hen is er nog geen duidelijkheid over wie de Tour de France zal halen en zou er gezegd worden dat een selectie niet afgedwongen wordt in dat soort koersen. Het niveau van het team zal uitstekend moeten zijn in de zoektocht naar ritzeges en groen in de Tour.