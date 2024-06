Laurens De Plus mikt nog hoog in Dauphiné en legt uit wat zijn plan is op zondag

In het Criterium du Dauphiné maken we ons op voor de slotetappe. Remco Evenepoel zakte ondertussen naar de zesde plaats in het klassement, maar er is nog een Belg die goed bezig is. Hij kijkt vooruit naar de slotetappe.

Laurens De Plus is aan een prima Dauphiné bezig. En toch heeft hij toch nog wel wat werk aan de winkel in de komende etappe, want de Belg zou graag nog wat doorstijgen in de laatste rit om een goed eindklassement te verwerven.

Laurens De Plus staat momenteel zevende in de stand. Onze landgenoot volgt op 2’17” van Roglic. “Hopelijk kan ik nog wat opschuiven. Het is alleszins een lastige rit en de benen zijn goed. Misschien dat ik en Carlos wel iets gaan proberen, want of we nu vijfde of zevende worden maakt niet uit. Het is het podium dat telt. Het wordt alles of niks.”

© photonews

En dus legt hij zijn plannen uit in Het Nieuwsblad: “De laatste klim is vrij steil, vooral naar het einde toe. Misschien dat we gaan wachten tot Bora alleen is met Vlasov en dan iets proberen. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd op voorhand. Het zal vooral zaak zijn om de benen te hebben.”

Podium als doel voor De Plus

De voorbije dagen was De Plus er al een paar keer dichtbij: “Ik hoopte dat Vlasov zijn tempo op een gegeven moment wat ging minderen, maar uiteindelijk bleef hij hard doortrekken. Op het einde ging Primoz volle bak en moest ik de rol lossen.”

“Toen ik vrijdag op kop reed met Vlasov dacht ik even dat het mijn dag kon worden. Ik baalde toen wel, want op een heel jaar krijg ik niet vaak zo’n kansen. Maar wie weet in de Tour, of op zondag in de Dauphiné ...", besloot hij.