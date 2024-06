Slotetappe in Dauphiné zorgt voor heel spannend einde om de eindzege

De 8e en laatste etappe van het Critérium du Dauphiné was niet van de poes. Onderweg lagen drie cols van 1e categorie, met aankomst op het Plateau des Glières. En dus was het afwachten of iemand nog zou proberen de leidersplaats van Roglic aan te vallen.

In de traditionele vlucht van de dag waren er met Lemmen, Soler, Wellens, Armirail, Gaudu, Fraile, Martin, Sepulveda en Quinn toch wel wat sterke renners met elkaar op pad. Het peloton liet echter niet betijen en hield de kloof met de kopgroep vrij klein de hele dag. Bij de aanvang van de slotklim was al duidelijk dat het niets zou worden voor de vluchters. Voorin hielden Martin en Quinn het het langste vol, maar op zeven kilometer van de streep waren ze eraan voor de moeite. Een strijd tussen de toppers dus? Roglic houdt trui vast Ciccone was vanuit de groep der favorieten de eerste die het probeerde, maar dat leverde uiteindelijk ook weinig op. Evenepoel liet even tekenen van beterschap zien, maar moest passen onder het tempo van De Plus. Even later moest ook Roglic passen en nog opletten voor zijn gele leiderstrui. Jorgenson, Rodriguez en Gee zouden tegen elkaar strijden om de ritzege in de laatste etappe, met een sprint tussen de eerste twee. Rodriguez won de sprint met twee, Roglic hield zijn leiderstrui heel erg nipt vast en hield nog acht seconden over op Jorgenson.