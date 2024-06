Ex-bondscoach José De Cauwer kan zijn ogen niet geloven: "Dit is onvoorstelbaar, dit had ik nooit zien aankomen"

Er zijn nog zaken die José De Cauwer kunnen verbazen. De ex-bondscoach moest knipperen met de ogen toen hij zag wat er allemaal gebeurde in de slotrit van de Dauphiné.

Ook De Cauwer ging er al vanuit dat Primoz Roglic zonder al te veel problemen zijn leidersplaats ging verdedigen. Tot de klassementsman van BORA-hansgrohe plots moest lossen en zich nog moest reppen om de schade ten opzichte van Matteo Jorgenson te beperken. Roglic won de Dauphiné uiteindelijk met 8 seconden.

De Cauwer zorgde voor het cocommentaar tijdens de VRT-uitzending en moest bekennen dat hij zo'n scenario niet voorspeld had. "Dit had ik nooit zien aankomen. Echt nooit zien aankomen. Het leek allemaal zo veilig te zijn", zette hij zich even in de plaats van Roglic. "Dit is onvoorstelbaar." Plots zat iedereen op het puntje van de stoel.

De Cauwer geniet van Dauphiné-ontknoping

Uiteindelijk wist Roglic het dus wel nipt te redden. "Met misschien wel dank aan Ciccone", wijst De Cauwer naar de renner van Lidl-Trek die in de slotkilometers occasioneel nog eens overnam van Roglic om een kopbeurt voor zijn rekening te nemen. "Wat een ontknoping. Wat een finale", kon De Cauwer het moeilijk bevatten.

Jorgenson eindigde tweede in die laatste etappe en dus ook tweede in het algemeen klassement. "Als Jorgenson de rit gewonnen had, zou het net niet geholpen hebben", weet De Cauwer dat vier extra bonificatieseconden ook niet genoeg waren geweest om Roglic van de troon te stoten.