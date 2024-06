Sensatie ten top! Toptalent met grote toekomst uit de ploeg van Tadej Pogacar bezondigt zich aan blunder van formaat

Al doende leert men. Het geldt zelfs voor de allergrootste toptalenten. Tadej Pogacar moet één van zijn ploegmaats misschien wat advies geven.

De proloog van de Ronde van Zwitserland is letterlijk en figuurlijk een pijnlijke zaak geworden voor Isaac del Toro, het 20-jarige toptalent van UAE. De ploeg bevestigt op sociale media wat de jonge Mexicaan is overkomen. Del Toro is op het einde van de korte tijdrit verkeerd gereden en kon een toptijd zo vergeten.

"Het nemen van een verkeerde bocht (en een valpartij als gevolg hiervan) heeft Isaac del Toro uitgeschakeld in zijn gevecht tegen de klok." Gelukkig was er toch ook wel wat goed nieuws om te melden. "Hij is ok en kan in de volgende etappe weer van start gaan." Er volgen dus nog kansen om nog één en ander recht te zetten.

🇨🇭#TourDeSuisse A wrong turn (and consecutive crash) in the final km took out @ISAACDELTOROx1 to fight against the clock. But he’s ok to start tomorrow’s stage. #UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/uB4TFTesLf — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 9, 2024

In elk geval was het door dit voorval niet mogelijk om Yves Lampaert te beconcurreren. Del Toro zette uiteindelijk een tijd neer die 49 seconden trager was dan de winnaar van de proloog en eerste leider in de Ronde van Zwitserland. Een gemiste kans dus voor Del Toro om zijn tijdritcapaciteiten eens in de verf te zetten.