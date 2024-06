📷 Dubbele pech voor BORA-hansgrohe in Ronde van Zwitserland en Belg zit erbij

De finale van de Ronde van Zwitserland had heel veel spanning in zich. Al gebeurden er voor BORA-hansgrohe vooral minder aangename zaken.

Op twee kilometer van het einde van de eerste etappe in lijn lagen enkele renners op de grond. Ethan Hayter kon snel zijn weg vervolgen, maar Emanuel Buchmann bleef een tijdje liggen.

Gelukkig kwam BORA-hansgrohe achteraf met een geruststellende update. “Helaas raakte Emanuel Buchmann betrokken bij een valpartij in de finale van de eerste etappe in Zwitserland. Hij heeft de koers moeten verlaten”, klonk het.

“Dat is jammer, want hij was in goede vorm en had een mooi resultaat kunnen halen. We missen hem nu al en wensen hem een spoedig herstel.” Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor de nodige onderzoeken.

Ondertussen werd duidelijk dat Buchmann een gebroken sleutelbeen en een gebroken heup opliep bij de valpartij, zo liet het team nog weten. Hij moet voor beide blessures geopereerd worden.

Ook over Jordi Meeus was er geen goed nieuws. Hij werd voorin verwacht, om mee te sprinten voor de dagzege, maar zover kwam het echter niet.

“We wilden het graag proberen met Jordi vandaag, dat was het plan. Hij verloor helaas het contact met de grote groep in de finale. Het gat van 15 seconden kregen de mannen helaas niet meer dicht”, zegt ploegleider Patxi Vila.

