Lampaert weet van wie het gevaar voor gele trui komt en die geeft het grif toe

Yves Lampaert behield maandag nog een dag zijn leiderstrui in de Ronde van Zwitserland. Al zijn er de nodige kapers op de kust.

Yves Lampaert deed er maandag tijdens de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland alles aan om zijn gele trui, die hij in de proloog veroverde, te behouden.

Onze landgenoot moest zelfs even lossen, maar slaagde er uiteindelijk toch in om terug voorin te geraken. Al zag hij ook dat er de nodige dreiging was. “Alberto Bettiol heeft vandaag al even zijn neus aan het venster gestoken”, is Lampaert nuchter.

De Italiaan probeerde er in de absolute finale alles aan te doen om het niet op een sprint te laten uitdraaien, maar uiteindelijk was Bettiol er toch aan voor de moeite.

“Op de klim bleek er niemand bereid om een aanval te plaatsen”, vertelde Bettiol bij Eurosport. “We reden de klim niet al te hard op, al probeerde Alpecin-Deceuninck het nog even voor de top. Daarna wist ik het even niet, maar een renner van Decathlon AG2R pakte vervolgens wat voorsprong in de afdaling.”

De Italiaan ging in de tegenaanval en in de afdaling reed hij alleen weg. “Ik besloot het maar te proberen. Ik wilde een poging wagen, ook om een beetje lol te maken. Maar de etappe winnen was lastig, omdat de rit toch niet zo zwaar was. Nu op naar de volgende etappe.”

Bettiol wil het duidelijk nog eens proberen vandaag. Er wacht een bijzondere zware finale met klimmetjes van 2 tot 4 kilometer aan een gemiddelde van 5 tot 6 procent. De slotkilometer is bijna 8 procent.