🎥 Jonge Belg maakt indruk met geweldige aanval, iedereen valt in katzwijm: "Jezus!"

Lotto Dstny blijft scoren met de volgende generatie renners. Jarno Widar won de eerste bergrit in de Baby Giro en pakte zo meteen de roze leiderstrui. En daarbij maakte hij echt wel heel veel indruk op jan en alleman.

Jarno Widar is één van de toptalenten bij Lotto Dstny. Hij won bij de junioren al de Alpenklassieker, de Ronde van Vlaanderen en het Belgisch Kampioenschap. Ook in de Baby Giro heeft hij flink indruk gemaakt, door in de etappe van dinsdag iedereen eraf te rijden.

Een beklimming van net geen twintig kilometer wachtte op de renners als sluitstuk van de derde etappe naar Pian della Mussa, goed voor in totaal 134 kilometer. Een kilometer voor de streep ontbond Jarno Widar zijn duivels.

Veel indruk gemaakt door Jarno Widar

Aan de streep had hij al 21 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. "Ik viel aan en alleen Toussaint en Rondel konden me volgen. Ze wilden niet samenwerken, dus op een kilometer voor de streep besloot ik aan te vallen. Dit is ongelooflijk", aldus de winnaar in een reactie bij Het Laatste Nieuws.

Op de sociale media viel iedereen ondertussen in katzwijm voor de jonge Belg. De manier waarop hij zijn aanval plaatste en daarmee meteen iedereen op flinke achterstand wist te zetten? Daar was iedereen vol lof voor.

De Baby Giro duurt nog tot zondag. Dan weten we op Jarno Widar opnieuw een topkoers mag bijschrijven op zijn palmares. Daarbij zijn er ook nog twee flinke ritten in het gebergte, dus er kan zeker nog veel gebeuren.

Jarno Widar pequeño sí, pero como ciclista es un grande. 🧐💪 pic.twitter.com/8twed3xovc — Jesús Eguizábal (@jesus_egizabal) June 11, 2024

He attacks out of the saddle, hands on the hoods like him and he wears the White Jersey. Let the "Jarno Widar is the new Tadej Pogacar" HYPE start! 🔥 #GiroNextGen pic.twitter.com/gIT7NeCO80 — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 12, 2024

Este ataque después de tirar él solo del grupo durante varios kilómetros es de ciclista enorme. No bueno, no genial. Es de ciclista extraordinario



En Jarno Widar hay un bicho muy gordo pic.twitter.com/mZp6k9pFRz — alex (@ZipiZapismo) June 11, 2024

The attack from Widar in the last km today, Jesus 😳😱 pic.twitter.com/uF5l3NbV5S — KPolanc (@KPolanc1) June 11, 2024