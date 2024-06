Dit jaar al een grote ronde voor Thibau Nys of niet? Dit is de uitleg

Thibau Nys is aan een stevig 2024 bezig, met ondertussen al zes overwinningen. Ook in de Ronde van Zwitserland liet hij knappe dingen zien. En dus is de vraag: wanneer rijdt de jongeling eens een grote ronde? Zijn team heeft duidelijke plannen.

Er werd dit seizoen al gesproken over het mogelijk rijden van een grote ronde. Zowel de Giro als de Vuelta werden geopperd voor de Belgische jongeling. Uiteindelijk werd beslist om dit jaar nog geen grote ronde te rijden.

De Ronde van Polen en de Bretagne Classic staan deze zomer wel nog op het programma, maar dus ook geen Ronde van Spanje. En vader Sven Nys is zelfs blij dat zijn zoon dit seizoen de Giro d'Italia nog heeft overgeslagen.

"Ik ben blij dat het niet gebeurd is. Ik denk dat Thibau daar nog niet klaar voor is en dat het de rest van zijn zomercampagne zou hebben gehypothekeerd", aldus Sven Nys in een gesprek met Sporza over de doelen van zijn zoon.

De nodige rust voor Thibau Nys

Komende winter komt er opnieuw een volledige crosswinter aan met 22 crossen - evenveel als deze winter. En dan is ook de Vuelta geen optie: "Dan zou Thibau op het einde van de zomer 60 koersdagen op zijn teller hebben. Daar zal je een prijs moeten voor betalen."

"We willen natuurlijk dat Thibau fysiek stappen blijft zetten, maar we zijn ook bezig met het mentale en de aandacht die op hem afkomt. Dankzij zijn team Lidl-Trek mag Thibau ook voldoende rust nemen tijdens het seizoen. Dat is belangrijk voor een renner die nog altijd maar 21 jaar is."