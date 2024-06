Pidcock houdt zich niet in en stelt duidelijk zijn eisen bij INEOS Grenadiers

Tom Pidcock steekt zijn ambities voor deze zomer niet onder stoelen of banken. Alleen is maar de vraag of dat mogelijk is bij INEOS Grenadiers.

Tom Pidcock gaat voor INEOS Grenadiers naar de Tour de France en daar wil hij naar eigen zeggen voor een heel goed klassement rijden. Alleen zit hij in een ploeg met Carlos Rodriguez en ook Egan Bernal die hetzelfde willen doen...

En dan heb je nog mannen als Geraint Thomas en Laurens De Plus die wellicht als luxe-knechten uitgespeeld zullen worden, maar ook graag voor een plekje in de top tien gaan. Het wordt niet eenvoudig om iedereen blij te maken bij INEOS Grenadiers.

Pidcock stelt alvast zijn eisen, in een interview met PA News Agency. “Ik beslis hoe mijn Tour eruit komt te zien dit jaar, niemand anders. Anders ga je niets van mij krijgen, ik moet de ruimte krijgen om te geloven in mijn Tourmissie. Ik weet precies wat ik wil en wat nodig is om dat te bereiken. Dat is niet altijd makkelijk, maar de mensen in mijn hoek weten hoe ik werk.”

Bovendien zet Pidcock ook in op de Olympische Spelen, waar hij zijn titel wil verlengen. Hij rijdt zelfs amper zes dagen voor de Tourstart in Firenze nog een wereldbekermanche.

“Ik ben het niet gewend om de leiding te nemen, ik hou er niet van om altijd vooraan te staan. Ik leid liever van achteruit, iets rustiger, bezig met mijn eigen ding. Ik ben niet iemand die een grote toespraak gaat houden en iedereen opzweept, ze geloven in me of niet.”

De verwachtingen zijn groot, maar er is ook een stukje ongeloof. “Dat snap ik, ik heb nog niet die grote overwinningen geboekt op de weg. Maar als ik voor het einde van mijn carrière nog een Monument win of wereldkampioen word op de weg of podium rijd in de Tour, dan heb ik met het veldrijden en mountainbiken erbij een carrière gehad zoals niemand anders.”