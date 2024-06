Uitgelekt: 'Dit is de Belgische selectie voor de Olympische Spelen'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Officieel heeft bondscoach Sven Vanthourenhout de selectie voor de Olympische Spelen nog altijd niet bekendgemaakt, terwijl heel wat andere landen dat wel al deden.

Volgens Vanthourenhout was het de bedoeling om dat begin deze maand of eind mei al bekend te maken, maar wachtte hij wat langer om te zien hoe het met Remco Evenepoel en Wout van Aert ging na hun blessures.

Beide kopmannen lijken echter weer helemaal fit te geraken voor deze zomer. De kans is zelfs groot dat ze allebei ook de Tour de France rijden.

In de olympische ploeg is nog plaats voor twee renners, naast Evenepoel en Van Aert die al zeker waren van hun plekje in de selectie.

De officiële bekendmaking van de selectie gebeurt op 25 juni aanstaande, maar de Waalse krant La Dernière Heure lijkt al helemaal zeker te zijn wie ons land in Parijs zal vertegenwoordigen.

Volgens hen zal Jasper Stuyven deel uitmaken van de vierkoppige selectie en zal normaal ook Tiesj Benoot van de partij zijn.

Dat betekent dat de bondscoach mannen als Jasper Philipsen, die vandaag nog liet weten op de hoogte te zijn van de beslissing van de bondscoach, en Arnaud De Lie thuis laat voor de Spelen in Parijs.