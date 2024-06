Jasper Philipsen kreeg uitsluitsel van bondscoach over Olympische Spelen

Het wordt een drukke wielerzomer voor heel wat renners. De Tour de France komt eraan, maar uiteraard zijn er ook nog de Olympische Spelen.

Voor heel wat renners is de Olympische Spelen een unicum om erbij te zijn. Het wordt niet alleen maar één keer om de vier jaar gehouden, maar het wordt ook verreden met een bijzonder kleine selectie.

Ons land mag vier renners afvaardigen in Parijs, maar daar moet iedereen voor de weg- en de tijdrit in vervat zitten. Met Remco Evenepoel en Wout van Aert als absolute zekerheden zijn er slechts twee plekjes meer over.

Jasper Philipsen hoopt erbij te zijn, al wil hij ook niet de toerist uithangen op de Spelen. De selectie werd nog niet bekendgemaakt, maar Philipsen weet zelf wel al hoe het zit.

“Jawel. Ik apprecieer zijn communicatie daaromtrent ten zeerste. Maar het is niet aan mij om daar iets over te lossen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Nieuw contract bij Alpecin-Deceuninck?

Het vermoeden is groot dat Philipsen geen deel uitmaakt van de olympische ploeg. Voor het EK in september in zijn eigen Limburg is hij er normaal wel bij. “Uiteraard trekt ook dát me enorm aan. Het kan een heel mooi najaarsdoel worden”, reageert onze landgenoot.

Een ander heet hangijzer waarover nog niks bekend is, is een nieuw contract of een transfer. “Euh... ook daar hoop ik heel snel iets over te kunnen vertellen. Er zijn effectief keuzes gemaakt. Binnenkort meer nieuws.”