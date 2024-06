Spannend strategisch advies op komst: hoe kan nieuwe tacticus Wout van Aert helpen om zijn droomkoersen te winnen?

Elke versterking is welkom voor Visma-Lease a Bike en Wout van Aert. Voor laatstgenoemde is het nog altijd de droom om de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix te winnen.

Wie hem daar misschien wel bij kan helpen, is Patrick Broe. De Australiër maakt deel uit van de structuur die Visma-Lease a Bike heeft uitgetekend om het vertrek van Merijn Zeeman op te vangen. De podcaster was al verbonden aan het team als consultant, maar is vanaf oktober ook één van de vijf leden van de sportieve leiding.

"Mijn rol zit hem vooral in het bedenken van de racestrategie", verduidelijkt Broe. "Je kunt dan denken aan het analyseren van tegenstanders, onze eigen sterktes en zwaktes en het parcours van verschillende wedstrijden. Daarnaast geef ik ook advies in hoe we een specifieke wedstrijd op de best mogelijke manier kunnen voorbereiden."

Visma-Lease a Bike kijkt naar toekomst

Al wordt er door Visma-Lease a Bike zeker ook al meer toekomstgericht gekeken. "Mijn takenpakket omvat niet enkel werkzaamheden op de korte termijn, maar ik ben bijvoorbeeld ook bezig met het zoeken naar, voornamelijk jonge en getalenteerde, renners die ideaal bij de kernwaarden en doelen van het team passen."

"Ook zal ik met innovatieve ideeën het commerciële team proberen te adviseren", voegt Broe er aan toe. En zijn er wedstrijden waar hij van droomt om nog op het palmares te kunnen zetten? "Het is een grote wens om ooit de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen met het team", haalt hij de voorjaarsklassiekers aan.

Tacticus als steun voor Van Aert

Het moet als muziek in de oren van Wout van Aert klinken, want dat blijven ook zijn droomkoersen. Broe is dus de man die mee de strategie moet uittekenen die Van Aert eens aan een overwinning in één van die twee wedstrijden kan helpen.