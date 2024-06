'Stevige transfergeruchten: Soudal Quick-Step shopt bij Lotto Dstny, belangrijk Visma-duo naar superploeg BORA'

Er doen aardig wat transfergeruchten de ronde. Soudal Quick-Step en BORA zouden zich verzekerd hebben van vers bloed door renners weg te halen bij respectievelijk Lotto Dstny en Visma-Lease a Bike.

Pascal Eenkhoorn zou de volgende renner zijn die Lotto Dstny gaat verlaten aan het einde van 2024. Bij Soudal Quick-Step kan de Nederlander een contract tekenen voor twee jaar. Zijn landgenoten Tim en Mick van Dijke zouden dan weer Visma-Lease a Bike ruilen voor het kapitaalkrachtige en ambitieuze Red Bull-BORA-hansgrohe.

Wielerflits bracht het nieuws over de overstap van Eenkhoorn en de broers Van Dijke als eerste naar buiten. Inmiddels is het ook bevestigd door Het Laatste Nieuws. In elk geval komt het neer op behoorlijk grondige veranderingen. Voor de renners in kwestie natuurlijk, maar zeker en vast ook voor de betrokken ploegen.

Bij Lotto Dstny dreigen ze aan het einde van dit wielerjaar aardig wat schoon volk kwijt te spelen. Victor Campenaerts gaat immers ook andere oorden opzoeken en trekt naar Visma-Lease a Bike. Voor Eenkhoorn gaat zijn verblijf bij Lotto Dstny dus beperkt blijven tot twee jaar, vooraleer hij de omgeving van de Wolfpack opzoekt.

© photonews

Voor Visma-Lease a Bike zal het zuur zijn om Tim en Mick van Dijke te zien vertrekken, aangezien het gaat om jonge renners die via het Development Team zijn doorgestroomd naar de WorldTour-ploeg. Ze spelen een belangrijke rol in de sprinttrein, maar zouden bij Red Bull-BORA-hansgrohe meer kansen krijgen in het voorjaar.

Inmiddels is het wel duidelijk geworden dat ze wel het potentieel hebben om zelf in de klassiekers iets te laten zien. Zeker bij Mick van Dijke, die met zijn negentiende plaats één van de revelaties was in Parijs-Roubaix.