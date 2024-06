Daan Soete, Toon Aerts en Laurens Sweeck tonen zich van beste kant, maar Nederlandse crosser haalt het op de weg

Altijd apart als de crossers zich melden op de weg. Daan Soete, Toon Aerts en Laurens Sweeck hebben alvast laten zien wat ze in hun mars hebben. De strijd België-Nederland is echter beslist in het voordeel van Tibor del Grosso.

Heel wat veldrijders uit de Lage Landen hebben zich in Oostenrijk gemeld voor de Oberösterreich Rundfahrt, een rittenkoers van 2.2-categorie die een proloog en drie ritten in lijn omvat. De term proloog nemen ze daar wel erg letterlijk, want het parcours in Linz bedroeg zelfs nog geen kilometer. Het was 700 meter vlammen tegen de klok.

De volledige top 8 werd ingepalmd door allemaal veldrijders: zeven Belgen en één Nederlander. En u kunt het al raden: die ene Nederlander haalde het toch wel zeker. Tibor del Grosso heeft op zijn twintigste al flitsen van zijn talent laten zien en heeft nu namens de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck meteen de leiderstrui veroverd.

© photonews

Del Grosso deed er net als Daan Soete een minuut en een seconde over om het parcours af te leggen, maar was nog net een fractie van een seconde sneller. Met Soete en Victor Van De Putte maakten twee renners van Deschacht-Group Hens-Containers Maes de top 3 compleet. Ook Aaron Dockx en Toon Aerts haalden de top 5.

Het was vanzelfsprekend een secondenspel. Ook Toon Vandebosch bleef nog binnen de 2 seconden van ritwinnaar Del Grosso. Lander Loocxk en Laurens Sweeck strandden dan weer op 3 seconden. De aanzet is gegeven. In de ritten in lijn moet blijken of al die crossers hun plekje vooraan in het klassement kunnen behouden.