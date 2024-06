Ploeg Jasper Stuyven en Thibau Nys hakt knoop door over voorjaarsrevelatie

Toms Skujins reed een prima voorjaar 2024. De ervaren Let is daarmee eindelijk helemaal aan de oppervlakte gekomen. En dat heeft nu ook zijn gevolgen bij de club, want Lidl-Trek gaat langer met hem door.

De Letse Toms Skujins wordt zaterdag 33 jaar, maar is zeker nog niet versleten. Dat liet hij ook dit voorjaar nog een keertje zien. Hij was al bij de beteren in koers in de Omloop Het Nieuwsblad en reed een prima voorjaar.

Een tweede plaats in de Strade Bianche, een achtste plaats in de E3 Saxo Classic, tiende in de Ronde van Vlaanderen en op een heel ander parcours ook nog eens twaalfde in de Waalse Pijl: een stevig pakketje resultaten.

Toms Skujins nog twee jaar bij Lidl-Trek

En dus heeft zijn team Lidl-Trek laten weten dat ze nog (minstens) twee jaar langer met Skujins zullen doorgaan. Dat worden dan het achtste en negende jaar voor de Letse renner in loondienst van dat team, een teken van trouw.

Wake up to some great news - two more years of @Tomashuuns! 🥳🥔



Read what Toms had to say on his future with Lidl-Trek:https://t.co/XhCkRFUjLT pic.twitter.com/pnTDGR3xVw — Lidl-Trek (@LidlTrek) June 14, 2024

Bij zijn team zijn ze dan ook in de wolken met de contractverlenging van de renner. "Hij kan zelf resultaten rijden of voor anderen rijden, we hebben heel veel aan hem", aldus Lidl-Trek in een persbericht rond de contractverlenging.

En ook Toms Skujins zelf is een gelukkig man na zijn contractverlenging: "Ik ben blij met de richting die de ploeg uitgaat. We zetten nog steeds stappen en het zou ook moeilijk zijn om mezelf in een ander truitje te zien koersen."