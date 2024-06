Zonneveld maakte brandhout van klassementsman, ook andere analist keihard: "Bij Soudal Quick-Step zou hij knechten"

Sommige klassementsmannen kunnen de analisten echt niet bekoren. In de aanloop naar de Tour is duidelijk geworden dat het David Gaudu alvast niet gelukt is.

Gaudu wil in de Tour de France voor het podium gaan, maar Thijs Zonneveld is bijzonder scherp. Volgens hem bakt de Fransman er niets van. Een analist uit het thuisland van de renner in kwestie is het ermee eens. In een andere ploeg als Groupama-FDJ zou Gaudu zelfs geen kopman zijn, is Cyrille Guimard van mening.

De gewezen profrenner baseert zich onder meer op de recente Dauphiné. "Net als vorig jaar explodeerde Gaudu heel snel, hij kwam nooit in het stuk voor", zegt Guimard aan Cyclism'Actu. "Vorig jaar heeft hij zijn Dauphiné gerateerd en nadien rateerde hij ook zijn Tour: hij eindigde als negende, terwijl hij voor het podium ging."

© photonews

De ex-ploegleider is ook niet blind voor wat de Franse cultuur kan doen. "We hebben de neiging om chauvinistisch te zijn, maar ik probeer objectief te zijn en de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. De vraag die we ons kunnen stellen is: zou Gaudu kopman zijn in een andere WorldTour-ploeg? Het antwoord is: neen."

Ook het overlopen van het lijstje topploegen verandert daar niets aan. "Bij Visma-Lease a Bike, UAE, Soudal Quick-Step of BORA-hansgrohe zou hij knechten. De cijfers spreken boekdelen."