Cian Uijtdebroeks neemt verregaande beslissing na teleurstellende Ronde van Zwitserland

Cian Uijtdebroeks beleefde een zeer lastige Ronde van Zwitserland. In de slottijdrit drong hij niet meer aan en verloor hij meer dan vijf minuten op Joao Almeida. Zo zakte hij in het klassement zelfs nog van plek 30 naar 35.

In de eerste vijf dagen ging Cian Uijtdebroeks nog aardig mee in de Ronde van Zwitserland en mocht hij zelfs nog een top-10 in het eindklassement ambiëren, maar in de laatste ritten liep het uiteindelijk nog flink fout.

Het grotere tijdsverlies in rit 6 was al een teken aan de wand, in het slotweekend moest hij helemaal passen. Een grote verrassing is het eigenlijk niet, want na zijn zware ziekte en opgave in de Giro d'Italia is het opnieuw opbouwen.

De jonge Belg heeft dan ook een stevige beslissing genomen en past definitief voor het Belgisch kampioenschap. Toch wel een beetje een domper, want Uijtdebroeks wil in het tijdrijden stappen gaan zetten.

Even rusten

Als hij ooit een podium in een grote ronde wil ambiëren, dan zal het wat de tijdritten betreft zeker wat beter moeten in de toekomst. Een extra kans om te oefenen met de tijdritfiets krijgt hij nu dus klaarblijkelijk niet volgende week.

"Het is op, beter even rust nemen", aldus Uijtdebroeks zelf in een korte reactie bij Het Nieuwsblad. De beslissing hoeft eigenlijk niemand echt te verbazen, want op die leeftijd is het vooral aan hem zelf om zich niet helemaal op te blazen.