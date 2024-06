Mathieu van der Poel zorgde voor opschudding met zijn kritiek: "Maakte me wel boos"

In Parijs-Roubaix pakte de organisatie uit met een chicane voor het Bos van Wallers. Mathieu van der Poel toonde zich daar in het begin kritisch over.

Om de veiligheid voor het het ingaan van het Bos van Wallers te verhogen, pakte de organisatie dit jaar uit met een chicane. De snelheid voor het ingaan van de belangrijke en gevaarlijke strook moest er zo uit gehaald worden.

Wereldkampioen en latere winnaar Mathieu van der Poel toonde zich vooraf echter bijzonder kritisch en noemde het 'een grap'. Iets waar de voorzitter van de rennersvakbond, Adam Hansen, toch wat door uit de lucht viel.

Hansen had tijdens de Ronde van Vlaanderen namelijk contact gehad met de ploegleiding van Alpecin-Deceuninck. Zij verzekerden Hansen dat zij de renners alles over de chicane zouden uitleggen. Dat zou geen probleem zijn.

"Daarna heb ik er niets meer van vernomen. Toen deelde Van der Poel op een gegeven moment die tweet en dacht ik: 'Shit, ze hebben het hem niet verteld'", stelt Hansen bij Revelo. "Ik kreeg daarop het nummer van Mathieu en vertelde hem het hele verhaal."

Hansen legde het bij met Van der Poel

"Daarna schreef ook die sportief directeur mij weer aan, met het bericht dat alles wel erg gehaast was. Dat maakte me wel boos." Uiteindelijk kwam alles wel goed na rechtstreeks contact tussen Van der Poel en Hansen.

"Hij begreep het. Hij vertelde me zelfs dat hij er sowieso nooit van hield om rechtstreeks het Bos van Wallers in te gaan. Misschien had hij liever voor een van de alternatieven gekozen, maar ik vertelde hem dat we dat volgend jaar konden doen."

"Achteraf is het wel een beetje jammer hoe het allemaal ging. Het vertrouwen in de ploegleider, zoals ik vertelde, was een grote fout van mijn kant, en ik denk dat we er een zeer hoge prijs voor hebben betaald."