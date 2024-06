De Cauwer zegt of de Wolfpack geweer van schouder moet veranderen: "Remco heeft steun niet nodig van hele ploeg"

Het plan bij de Wolfpack is om Remco Evenepoel met de hele ploeg te omringen. José De Cauwer spreekt zich er over uit of dat wel de juiste keuze is voor de Tour, met sprintkanon Tim Merlier die van de ene naar de andere overwinning knalt.

Een Merlier in zijn huidige vorm had in de Tour een garantie op ritzeges kunnen zijn. De tweevoudig Belgisch kampioen zal er niet bij zijn in de Tour, want Soudal Quick-Step zet alles op een klassement met Evenepoel. "Al denk ik niet dat Remco in de Tour de steun nodig heeft van een hele ploeg", zegt De Cauwer aan Sporza.

"Remco mikt op de top 5 en het podium. Dat kan hij perfect door zijn koers af te stemmen op enkele andere favorieten. Als Remco een opportuniteit krijgt om tijd te pakken, zal hij dat in zijn eentje moeten doen. Als hij vanuit een verloren positie moet terugknokken, heeft Remco wel een team nodig", zet De Cauwer zijn betoog verder.

Evenepoel én Merlier in de Tour had gekund

"Maar in zo'n situatie is Landa de enige die bergop het niveau heeft om zijn kopman te helpen." Het was volgens José dus mogelijk geweest om de klassementsambities van Evenepoel te combineren met een plekje in de Tour-ploeg voor Merlier. "Dat had gekund." Moet Soudal Quick-Step dan nu alsnog Merlier naar de Tour sturen?

© photonews

Die mening is De Cauwer dan weer niet toegedaan. "Je had Merlier perfect naar de Tour kunnen sturen met Van Lerberghe als lead-out. Maar nu is dat te laat. Het zou voor Merlier een vergiftigd geschenk zijn om nu plots mee te moeten doen aan de Tour." Merlier heeft zich immers niet op de Tour de France kunnen voorbereiden.

Merlier heeft zware Giro achter de rug

Bovendien heeft de sprintbom van de ploeg al een succesvolle maar zware Giro achter de rug. Even rust nemen zal hem ook wel goeddoen.